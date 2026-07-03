期交所四項新制上線 助交易人精準管理風險

因應台股高價股時代的市場變化趨勢，臺灣期貨交易所7月6日同步上線四項制度革新。分別為調整高價股票期貨最小升降單位、擴大三階段漲跌幅機制適用商品、小型化黃金類商品及非金電指數期貨的契約規格及增掛黃金選擇權履約價格序列。期交所期盼透過更靈活的交易工具與更完善的防護網，協助交易人降低資金門檻、精準管理風險，全面提升臺灣期貨市場國際競爭力。

考量台股高價股族群持續擴大，期交所為強化交易避險效率，調整高價股票期貨最小升降單位（Tick）。價格介於1,000元至2,500元之股票期貨，最小升降單位由5元調整為1元，適用標的包含台達電（2308）等20餘檔高價股票期貨，有效降低高價股票期貨的報價價差與交易摩擦成本。期交所特別提醒，此調整僅期貨市場，現貨市場交易機制維持不變。

另為提升價格穩定性並完善風險緩衝機制，期交所將「三階段漲跌幅機制」擴大適用至國外成分證券ETF期貨及選擇權。國外股票型ETF期貨及選擇權適用±7%、±10%、±15%三階段；國外債券型ETF期貨則適用±5%、±10%、±15%三階段。有助於國際市場劇烈波動時，提供市場更有秩序的風險管理環境。

黃金類商品及非金電股價指數期貨上市至今已有一定規模成長，近期因黃金市場及台股市場波動加劇，為增加進出場彈性，期交所縮小黃金類期貨、選擇權及非金電期貨契約規格。其中，美元黃金期貨、臺幣黃金期貨及非金電期貨的契約規模皆縮小為原來的10分之1，黃金選擇權契約規模則縮小為5分之1。契約小型化後，將每口契約價值降至新臺幣20萬元以內，原部位拆分為較小單位可分批進出場，有效降低一次性時點風險，並便利交易人因應類股表現進行多元化策略配置。

此外，因應金價大幅波動，亦同步增掛黃金選擇權的履約價格序列。最近月契約將由平盤上下5個序列擴大至上下15個序列，其餘契約擴充至上下10個序列，提供市場更多元、完整的交易機會。

期交所表示，這次多項新制上線，進一步貼近市場需求，協助交易人在高價股與高波動時代中，以更低的成本執行交易與精準避險，推動我國期貨市場更有效率並與國際接軌。