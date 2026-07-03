捲走私案…總經理請辭切割！青雲吞3根跌停後翻轉鎖漲停

青雲（5386）捲入高階AI伺服器晶片涉嫌違法輸中案後，股價一度連吞3根跌停，短短3個交易日重挫27%。不過，隨著公司宣布前總經理呂仰鎧請辭、強調案件屬個人行為，並由新任總經理接棒，加上美超微（Supermicro）對涉案員工祭出行政停職，市場疑慮稍見緩解，青雲3日早盤放量攻上漲停420.5元，走勢戲劇性翻轉。

青雲2日發布重大訊息指出，前總經理呂仰鎧已辭去總經理職務，相關案件屬其個人行為，目前已非公司員工，由董事長特別助理邱陳振即日起正式接任總經理。公司強調，將全力配合司法機關調查，營運一切正常，對財務及業務並無重大影響，也重申公司並未從事伺服器晶片交易。

此次事件源於基隆地檢署偵辦涉嫌走私輝達GB300高階AI伺服器晶片案，呂仰鎧遭法院裁定羈押禁見，引發市場高度關注，也使青雲股價自6月29日收盤524元一路重挫，至7月2日收382.5元，累計跌幅約27%，並遭櫃買中心列入注意股。

另一方面，美超微也進一步對外說明。美超微營收長Matt Thauberger表示，公司並非本案主要調查對象，數月來持續配合台灣主管機關提供相關資訊，台灣辦公室亦未遭搜索。此次接受檢調偵訊的是4名台灣員工，其中2人遭羈押、2人交保，公司已立即對4人採取行政停職處分，待調查完成後再決定後續措施。

Matt Thauberger強調，美超微對任何違法或違反公司政策的行為採取零容忍態度，同時向客戶保證，此案不影響公司產品供應與服務，也不會改變對AI、雲端及企業基礎設施市場的承諾。

隨著青雲完成經營團隊調整，並與涉案前高階主管切割，加上美超微同步祭出停職措施，市場對事件衝擊重新評估，帶動青雲今日吸引低接買盤大舉進場，股價由連續3根跌停急轉為亮燈漲停，後續仍須持續關注司法調查進度，以及事件是否對相關AI伺服器供應鏈造成進一步影響。