快訊

寵物部落前進「全台最大寵物展」打造限定展區 好禮拿不完

世足賽／賽後穿已故隊友戰袍致敬 C羅：若塔與我們同在

LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q

聽新聞
0:00 / 0:00

捲走私案…總經理請辭切割！青雲吞3根跌停後翻轉鎖漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
基隆地檢署偵辦國內廠商違法將搭載輝達高階晶片伺服器轉賣至中港澳案，上月29日發動搜索並約談6人，青雲科技呂姓總經理及美超微公司負責銷售業務林姓、王姓男子三人被收押。記者游明煌／翻攝
基隆地檢署偵辦國內廠商違法將搭載輝達高階晶片伺服器轉賣至中港澳案，上月29日發動搜索並約談6人，青雲科技呂姓總經理及美超微公司負責銷售業務林姓、王姓男子三人被收押。記者游明煌／翻攝

青雲（5386）捲入高階AI伺服器晶片涉嫌違法輸中案後，股價一度連吞3根跌停，短短3個交易日重挫27%。不過，隨著公司宣布前總經理呂仰鎧請辭、強調案件屬個人行為，並由新任總經理接棒，加上美超微（Supermicro）對涉案員工祭出行政停職，市場疑慮稍見緩解，青雲3日早盤放量攻上漲停420.5元，走勢戲劇性翻轉。

青雲2日發布重大訊息指出，前總經理呂仰鎧已辭去總經理職務，相關案件屬其個人行為，目前已非公司員工，由董事長特別助理邱陳振即日起正式接任總經理。公司強調，將全力配合司法機關調查，營運一切正常，對財務及業務並無重大影響，也重申公司並未從事伺服器晶片交易。

此次事件源於基隆地檢署偵辦涉嫌走私輝達GB300高階AI伺服器晶片案，呂仰鎧遭法院裁定羈押禁見，引發市場高度關注，也使青雲股價自6月29日收盤524元一路重挫，至7月2日收382.5元，累計跌幅約27%，並遭櫃買中心列入注意股。

另一方面，美超微也進一步對外說明。美超微營收長Matt Thauberger表示，公司並非本案主要調查對象，數月來持續配合台灣主管機關提供相關資訊，台灣辦公室亦未遭搜索。此次接受檢調偵訊的是4名台灣員工，其中2人遭羈押、2人交保，公司已立即對4人採取行政停職處分，待調查完成後再決定後續措施。

Matt Thauberger強調，美超微對任何違法或違反公司政策的行為採取零容忍態度，同時向客戶保證，此案不影響公司產品供應與服務，也不會改變對AI、雲端及企業基礎設施市場的承諾。

隨著青雲完成經營團隊調整，並與涉案前高階主管切割，加上美超微同步祭出停職措施，市場對事件衝擊重新評估，帶動青雲今日吸引低接買盤大舉進場，股價由連續3根跌停急轉為亮燈漲停，後續仍須持續關注司法調查進度，以及事件是否對相關AI伺服器供應鏈造成進一步影響。

晶片 伺服器 美超微 青雲 輝達 走私

延伸閱讀

4員工涉違法將高階AI晶片輸中遭調查 美超微：已採取行政停職

美超微台灣辦公室遭搜索？最新四點聲明來了

IC 設計高低價股不同調！聯發科多空拉鋸、茂達等中低價股掛一排漲停

台股早盤急殺千點後V轉 台積電跌幅收斂、聯發科日月光翻紅

相關新聞

10元買00955飆到17元！阿格力曝五大商社修正後估值：更適合左側交易

中信日本商社（00955）股價在農曆年前由10元飆升至17元，隨後在市場修正後回落至合理估值。五大商社財報展望正增長，長期投資配置顯示潛力。

009826新台幣無腦買全球…免開海外帳戶、半夜盯盤！詹璇依：包辦48國千檔標的

台股集中度高，詹璇依提醒投資人風險。她推薦貝萊德iShares安碩世界股票ETF（009826），涵蓋48國超過1000檔股票，方便分散投資風險，免去繁瑣的海外交易流程。

上半年大盤含息報酬60.3%！00922、00850...5檔市值型ETF超車0050：009803狂飆73.81%

很快的，2026年上半年已經結束，本文稍微做個總結。大盤含息報酬率60.3%，以下是版主關注的ETF，今年上半年的含息報酬率：

川普又點名台灣晶片！喊卸任前40％到60％落腳美國 網酸：數字隨他喊

川普預測美國晶片產業在他任期結束前將達40%到60%的製造比例，強調台積電在亞利桑那州擴建計畫。網友對川普的說法多持懷疑態度，並關注擴產後的獲利問題。

靠死薪水難敵通膨！陳重銘持中信金（2891）大賺數千萬：股利比三十年教職年薪還高

知名財經作家陳重銘指出，依靠固定薪水難以抵抗通膨，反而透過長期持有中信金股票，累計股利超過一千萬元，已遠超教職薪水。陳重銘強調，年輕人應提前培養財商，藉此打破世襲貧窮的循環。

市值型ETF才是存股王道？達人耕耘10+年：上半年領息21.9萬、全年拚突破50萬

2026年上半年，台股報酬率達60.3%，知名存股社群版主投資報酬率58.64%，帳面獲利超過4年薪水。版主以市值型ETF為主，股利目標預計突破50萬元，展望市場仍有兩至三年多頭格局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。