全民權證／台半 二檔有底氣

法人指出，功率半導體產業同時受惠於AI資料中心帶動的電力需求成長、國際大廠漲價循環，以及地緣政治推動的供應鏈重組與去中化轉單效應，產業進入結構性上行階段，後續可關注具車用與工規滲透基礎的台廠，如台半（5425）等受惠標的。

2025年全球功率半導體市場規模約為557億美元，預計於2026年成長至588億美元，並以複合年均成長率（CAGR）5.8%成長至2035年的975億美元。整體市場維持穩健成長趨勢，主要受惠於電動車滲透率持續提升、工業自動化擴張、資料中心電力需求增加，以及快速充電基礎設施建置加速等長期需求。看好台半後市的投資人，可買進價內外5%以內、有效天期200天以上的認購權證，參與偏多行情。（凱基證券提供）

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