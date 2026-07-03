全民權證／台化 押價內外10%

台化（1326）華麗轉身，進軍半導體、AI伺服器等電子材料領域受到市場高度認同，激勵昨（2）日股價開低走高，早盤即亮燈強鎖漲停，漲停價61.9元，攀登二年半來波段收盤高峰。

法人指出，台化去年起推動高值化策略，除持續發展PC、ABS等工程塑膠材料，相關產品也應用於伺服器內部塑膠零組件，並積極布局聚醯亞胺（PI）及透過高階塑膠材料製成的「茂金屬PP」，搶攻半導體晶圓盒商機。

台化默默轉型、進軍高科技業、並「塑」造傳奇，吸引買盤大舉追捧，激勵股價亮燈漲停，成交量也持續擴張。權證發行商建議，看好台化後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%內，距到期日逾六個月以上的相關認購權證進行布局。（元大證券提供）

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