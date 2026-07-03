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全民權證／環球晶 挑逾200天
環球晶（6488）受惠人工智慧（AI）伺服器相關零組件漲價不斷，加上方形晶圓、第三代半導體、晶背供電等新商機挹注，法人看好矽晶圓產業將啟動新一輪獲利成長周期。
法人指出，全球矽晶圓2025年市場規模約294億元，預估至2034年將成長至470億元，年複合成長率達5.3%，來自AI、HPC對於半導體元件需求呈現指數型增長及汽車電子化、5G通訊布建等。
隨上半年本輪矽晶圓景氣循環落至谷底，且信越與SUMCO等矽晶圓大廠保守擴產，近來積極擴建12吋產能的環球晶，可望成為景氣復甦主要受惠者。權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日200天以上權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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