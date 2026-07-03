全民權證／環球晶 挑逾200天

台股上半年漲勢凌厲，市場關注下半年高點是否已到。富邦投顧董事長陳奕光以「狂牛遇上灰犀牛」形容台股上半年走勢，並預估台股第四季有機會挑戰五萬四千五百點大關，且將有五檔萬元股出現；不過，他同時也提醒，市場過熱投資人必須提高警覺。

2026-07-03 00:26