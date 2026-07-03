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聯發科、世芯 選長天期

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股昨（2）日跌點收斂，受到美股收低影響，台股早盤一度下探，好在買盤進場逢低承接，多檔權值股跌幅迅速收斂，帶動指數脫離低點。發行券商指出，看好IC設計族群後市表現的投資人可以留意聯發科（2454）、世芯-KY（3661）等相關權證的布局機會。

法人指出，聯發科展望第3季，隨著新一代手機旗艦AP將開始出貨、且製程從N3轉換至N2，將有利於營收成長，加上網通應用需求仍佳，預期整體仍有機會交出季增及年增數據。

手機客戶透過調整售價、出貨偏向旗艦機種等方式因應記憶體漲價、缺料等所帶來的需求下滑，聯發科預估全球手機出貨將年減 15%，但第3季底導入新款2奈米製程晶片的新手機將推出，且聯發科手機業務中的旗艦機種比重上升，可稍微減輕出貨量下滑的壓力。

此外，聯發科除與NVIDIA合作研發AI PC CPU以外，聯發科自身亦推出生成式AI平台應用。NVIDIA和聯發科在ARM-Based的PC晶片方面合作，NVIDIA宣布與聯發科合作，將RTX GPU引入的NB與Arm驅動的SoC共同運作，聯發科於高階AI PC/NB用的CPU滲透率提升。

法人看好，世芯-KY在2026年~2027年營收將會大幅成長，主要有兩大成長因素：第一，北美大客戶新世代產品N3量產和下一代設計合作，預計營收將從第2季起開始顯著躍升。其次，車用業務ADAS方面，預計產品將從2026年開始成為第二大營收貢獻。下一代產品的開發已在進行中，確保營收連續性並為業務帶來強勁動能，直到2028年。

權證發行商建議，看好聯發科、世芯-KY可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

聯發科 美股 台股

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