晶技、精成科 四檔喊衝

台股昨（2）日雖在費半指數重挫的衝擊下拉回修正，不過盤面仍有不少「逆勢走強股」吸睛。如石英元件大廠晶技（3042）亮燈強鎖漲停；利基型PCB廠精成科（6191）也大漲逾半根停板，表現亮眼。

台股今年以來延續大漲小回的趨勢持續走揚。儘管6月中下旬衝上歷史新高48,218點後拉回修正，一度甚至跌破月線支撐，不過指數旋即V轉向上，快速收復所有均線，直到昨日才在美股弱勢影響下終止連三漲。

儘管行情高檔震盪，不過盤面仍有不少「逆勢走強股」，如晶技昨日股價開低走高，午盤後即亮燈強鎖漲停，重新站回所有均線，成交量也大舉擴增至7.3萬餘張，呈現「價漲量增」的有利格局。

法人指出，晶技受惠AI伺服器與網通等應用需求強勁，尤其光收發模組強勢成長，成為市場的吸睛焦點。法人預期明（2027）年可望看到市占擴張，因此上修晶技明年光通訊相關營收。

法人說，在電光轉換過程中，低抖動的時脈重要度提升，帶動DSP搭配的高階差分石英振盪器需求。目前400G、800G主流規格採用156MHz產品，1.6T世代將升級至312.5MHz，亦將帶動產品規格和平均銷售單價（ASP）提升。

精成科受惠AI PC、高階雲端運算及新能源車控制板對高層數板的需求爆發，加上法人預期併購台灣精星的綜效將逐步顯現，吸引買盤昨日大舉挺進，推升盤中股價一度大漲超過半根停板，終場則收漲逾6%。

權證發行商建議，看好晶技、精成科後市的投資人，可挑選價外20%至價內10%，距到期日逾150天以上的相關認購權證介入，藉以放大槓桿利潤。