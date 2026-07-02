美國6月最新非農數據出爐！台指期夜盤由黑翻紅

美國6月新增非農就業人口僅5.7萬人，不如市場預估的11.3萬，5月的數據也大幅下修至12.9萬人，遠低於先前公布的17.2萬人，整體低於市場預期。台指期夜盤2日以46,300點開低，但截至晚間9點20分，台指期夜盤報46,929、漲323點、漲幅0.6%；盤初空方雖率先震盪壓低，最低達45,931點，隨後多頭攻高由黑翻紅，最高暫達47,006點，暫時走強。

永豐期貨表示，美國非農就業數據表現出爐，若美股後續維持偏多格局，市場資金可望持續回流，帶動台股指數進一步挑戰前波高點。

富邦投顧董事長陳奕光表示，聯準會政策當前降息條件仍不足，主因包括美國就業市場回穩與油價高檔使通膨風險升溫，若依Fed主席華許主張，聯準會總資產需降至3兆美元，等同縮減約55%，縮表3.76兆美元約為升息3碼，Fed需考量美債市場胃納量。

目前Fed每月100億美元短債購買計畫及持有1.6兆美元長天期公債（占36%），若轉為「留短債、賣長債」，將對長端利率與市場穩定造成顯著影響。同時，美國今年到期公債約10兆美元、單季約6兆美元，再融資壓力極高。

陳奕光表示，股市長期平均資本利得高，債市提供穩定收益。股市有AI晶片升級、關稅及美伊戰爭對股市影響淡化等利多，不過短期漲幅高、投資槓桿與籌碼壓力升高利空仍在側。

債市利多則有利率處高位提供收益，股市估值升高，且10年期公債殖利率仍高於4.1%合理值。但提醒須注意美國債務已達39兆美元、每季再融資約6兆美元，加上市場降息預期降溫，與縮表疑慮等利空。

資產配置建議為「股優於債」，可同時配置股票與投資等級債平衡風險；在利率與通膨壓力下，債券布局以中短期債為主，以降低利率波動影響。

陳奕光提醒，受惠AI浪潮吸引資金湧入，費半指數年波動率由2021年46%升至今年85%，台股加權指數年波動率則由24%上升至58%。此外，台股今年前5個月每日振幅大於1%的交易日占比達92%，大於2%的占比達53%，明顯高於過去5年平均的61%與14%，在台股結構改變之下，結構性高波動已成常態，留意股市震盪風險。