新商品及新制度／黃金期交易門檻降低

金價今年來雖自高檔回落，惟整體仍處於歷史相對高位，為降低交易門檻並提升操作彈性，期交所將於6日調整黃金類商品契約規格，涵蓋美元黃金期貨、台幣黃金期貨及黃金選擇權，並同步擴大黃金選擇權的履約價格序列涵蓋範圍。

近年受地緣政治風險、貿易政策不確定性及美國利率政策預期反覆影響，國際金價波動擴大，交易人參與及避險操作的資金需求與策略彈性持續受到關注。

期交所將黃金類商品縮小契約規模。美元及台幣黃金期貨契約規模將縮小十分之一至1金衡制盎司及1台兩；黃金選擇權則縮小五分之一至1台兩，調整後單口契約價值降至約新台幣20萬元以內，有助降低交易人建立或調整部位時的資金壓力。

期交所將以4日上午5時夜盤收盤未沖銷部位為基準進行調整，交易人原持有一口美元黃金期貨及台幣黃金期貨將調整為十口，原一口黃金選擇權調整為五口，並於6日盤前生效。為因應金價波動擴大時，黃金選擇權盤中可能出現價外序列不足的情形，6日起將擴充履約價格涵蓋範圍，由現行平盤上下五個序列，增加為最近契約上下15個序列，其餘契約上下十個序列，以提供交易人更充足的交易與避險選擇。

近年全球央行持續增持黃金，凸顯黃金在資產多元化、價值儲藏及危機期間穩定性方面的重要性提升。期交所此次調整黃金類商品契約規格，是透過更細緻的契約單位及更完整的選擇權序列，協助交易人因應國際政經情勢、資金流向、美元走勢及通膨預期等因素變化，更靈活運用黃金期貨及選擇權掌握金價行情，提升交易策略彈性及避險精準度。