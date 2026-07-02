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期貨商論壇／黃金期 伺機布局

經濟日報／ 記者崔馨方整理

近期黃金期貨短線受美國就業數據轉弱，以及聯準會主席談話偏向謹慎影響，金價出現反彈，但整體來看，市場預期美國利率維持高檔，甚至後續有升息可能，可利用黃金期貨（TGF）靈活操作。

根據最新報價，黃金期貨一度回升至每盎司4,080美元附近，代表4,000美元整數關卡附近仍有低接買盤支撐。不過，金價雖連日反彈，目前仍低於今年初高點，且第2季跌幅較大，因而市場視為高檔回落後的修正整理，而不是新一波多頭啟動。

摩根士丹利證券亦對黃金後市看法偏保守，認為黃金資金流向仍將受聯準會（Fed）政策路徑、實質利率及美元走勢影響。若黃金資金未出現明顯回流，2026年下半年金價恐難達每盎司5,200美元的樂觀目標價。投資人可透過臺灣期貨交易所發行的台幣黃金期貨（TGF）來參與黃金行情，是以新台幣計價的黃金期貨，保證金一口207,000元，一個跳動（tick）為新台幣50元，進入門檻較低。

期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

聯準會 金價 Fed

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