期貨商論壇／台指期 謹慎操作

美股半導體族群近期遭遇沉重賣壓，市場焦點從記憶體漲價題材逐步轉向價格見頂風險。富邦期貨表示，台指近期恐面臨下降壓力，加上AI及半導體相關族群為本波市場主流，預期近期將成為盤面修正重心，留意台指期伺機操作。

富邦期貨分析師曹富凱分析，中國半導體大廠兆易創新發布風險提示公告，指出目前部分產品價格已處歷史高位，不排除出現較大幅度回落的可能。市場擔憂其示警可能預告記憶體產業景氣即將進入高峰階段。

另方面，聯準會理事華許日前發表談話，雖然未對未來貨幣政策提供明確路徑指引，但發言基調偏向鷹派。市場因此解讀聯準會仍保留進一步升息可能性，使利率敏感度較高的科技股再度面臨估值壓力。

台指期正價差大幅縮減，反映市場對後市樂觀預期快速收斂，資金風險偏好降低，多方續攻意願轉弱。正價差快速收斂通常代表投資人對未來行情看法趨於保守，也透露市場開始提高避險需求。

建議投資人短線保持謹慎，避免過度追價，留意指數於月線及重要支撐區的表現，並觀察國際半導體類股能否止穩，作為後續台股走勢的重要參考依據。（富邦期貨提供）

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