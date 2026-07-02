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獲利成長動能強勁 法人調升禾伸堂目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

禾伸堂（3026）受益電源規格升級，帶動產品單價及出貨同步成長，法人看好，看好在高階NP0 MLCC持續維持領導地位，且短期日系廠商競爭有限，預估2025至2027年獲利年複合成長率達141%，調升目標價逾40%。

大型本國投顧分析，輝達VR200及VR300伺服器將部分開始採用獨立電源櫃設計，單顆電源供應器提升至12kW以上，因此改採三相電源，每相位均須單獨配置一組LLC轉換器，推升NP0 MLCC需求。

法人推估，光是人工智慧（AI）伺服器電源供應器採用NP0部分，將於2026、2027年前在市場規模分別達50億元、255億元，年增219%、409%。

雖然禾伸堂高層釋出將積極調整產線訊息，預計2026、2027年分別擴產20%、40%，但在供不應求下，法人認為，電源供應器客戶勢必加速導入其他供應商，隨2026年下半年VR平台推出，加上獨立電源櫃導入，NP0對於電壓、容值需求均將同步提升。

目前日韓競爭對手在1kV以上規格NP0仍處於驗證階段，通過後亦需時間進行良率爬坡，法人預期，禾伸堂該規格將維持71%、64%市占率，即使市占下降，但高階市場保持領先，加上整體市場規模快速擴張，營收及獲利仍具上行空間。

另一方面，法人經產業調研後發現，日系廠商部分相同規格產品在其他應用領域價格更高，若需引入其他供應商，NP0 MLCC價格將有機會進一步調漲，推升禾伸堂營收及毛利率表現。

禾伸堂 伺服器

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