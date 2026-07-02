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全民權證／金像電 挑逾250天

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

全球伺服器PCB龍頭金像電（2368）受惠AI伺服器與ASIC（特殊應用晶片）專案需求強勁，2026年營運進入爆發期。法人預估，今年金像電AI相關營收占比將大幅攀升至70％。

在美系大型雲端服務供應商（CSP）新訂單利多加持下，外資近期更喊出1,585元的目標價，激勵股價在千元之上展現強勁的多頭排列。法人指出，金像電今年大舉調高資本支出至170億元，顯示產能供不應求，由於高階多層板（MLB）量價齊揚，市場預期其毛利率將挑戰四成新高。

權證發行商建議，看好金像電後市卻擔心高價股資金門檻的投資人，可利用權證「以小搏大」槓桿特性，挑價內外15％內、剩餘天數250天以上權證順勢布局，參與個股行情。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

金像電 權證 毛利率

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