快訊

花蓮地牛翻身！上午7時6分豐濱規模4.0淺層地震 最大震度4級

世足賽／落後兩球起死回生 比利時關鍵罰球絕殺塞內加爾

王毅通話魯比歐 籲美對「台灣問題」慎之又慎

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／華通 挑價內外5%

經濟日報／ 記者周克威整理

華通（2313）第2季雖仍為消費性產業傳統淡季，但6月起，美系大客戶新手機將進入量產，來自AI伺服器所帶動800G與1.6T光模塊終端需求強勁，衛星業務也預期在原物料緩解、美系大客戶IPO上市備貨拉動下，營收貢獻擴大。

市場法人上修華通第2季營收預估至205.3億元、季增5%，並受益衛星等非消費性業務出貨，產品結構優化，毛利率提升至19.4%，營業費用率調低至8.2%，帶動營業淨利季增18.2%至22.9億元，稅後純益預估為18.8億元、季增25.3%，每股純益（EPS）近1.6元，營運重回成長軌道。

權證券商建議，看好華通後市表現的投資人，建議利用價內外5%以內、有效天期100天以上的商品介入。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

華通 毛利率 營收

延伸閱讀

全民權證／帆宣 二檔有看頭

全民權證／鴻海 瞄準逾100天

智邦Q2營收續創新高可期 法人調高獲利預估

大聯大第2季營收有望超越財測

相關新聞

台股第三季上看5萬點 多空分界點為4萬2！冠軍操盤手10檔口袋名單曝

台股近來急漲急跌，除了以資金控管應對外，也可在AI供應鏈次產業間尋找新亮點。先進封裝耗材、光通訊模組有望接棒演出，成為下半年主要成長動能。

台股延長交易添柴火？一圖看各國交易時間與市值TOP5

台股大好，立委關注股市延長交易時間方案，證交所董事長林修銘1日表示，目前評估最理想的方案，是延長1或1.5小時，或是和日股收盤時間下午3點30分一致（台灣時間2點30分），維持「一盤到底」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。