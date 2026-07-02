京元電、力成 押長天期

受惠台積電先進製程逐季放量、記憶體市場需求強勁等利基，法人看好京元電子（2449）、力成（6239）等半導體封測供應鏈營運，權證券商建議，可利用相關認購權證參與個股走勢。

受惠下半年隨著台積電2奈米逐季放量，市場預期今年台積電仍將先進封裝CoWoS後段部分委外，為封測廠帶來顯著營收成長；另外，記憶體封測也受惠搶貨潮，相關公司產能持續滿載。

京元電子受惠於GPU客戶對可靠度要求日益嚴苛，預燒（Burn in）測試需求顯著增加，且後續需銜接成品測試（FT），帶動總測試時程拉升，挹注營運。同時，消費性產品導入AI功能後複雜度大增，測試時間增幅由過往的15~30%加速至50%。

市場預期，隨著ASIC新品放量及納入CP測試，京元電2026年ASIC營收有望翻倍成長，協同GPU需求，將AI營收占比由今年的25~30%推升至35~40%。

京元電今年資本支出從原393.72億元調升至500億元，用於建置無塵室及高功率燒機測試設備，預計產能擴充30~50%，目前頭份及楊梅新廠區建設中，下半年投產。此外，規劃2026年量產廠區將增至11座。

力成方面，AI伺服器升級潮正推升DRAM、Enterprise SSD封測需求，同時有望受惠高通（Qualcomm）進軍AI資料中心市場，帶動記憶體測試模組需求增長；現階段封裝產能利用率（UTR）達85~90%、測試UTR約70%，產能使用率維持高檔，整體營收維持雙位數增長。

此外，CPU、GPU升級與AI記憶體需求將延續至2026年，市場看好力成後市記憶體封測業務與FOPLP產能持續成長。

看好京元電子、力成後市表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期四個月以上權證靈活操作。