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旺矽、群聯 四檔馬力強

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

全球AI浪潮持續發酵，半導體供應鏈營運更上一層樓。測試介面大廠旺矽（6223）、NAND Flash控制晶片龍頭群聯（8299）受惠於高效能運算（HPC）與AI數據中心需求，營收表現皆繳出傲人成績。法人指出，高價IC與新興應用的量產，正驅動兩大巨頭股價持續挺進。

旺矽作為全球垂直探針卡（VPC）領頭羊，在美系AI晶片大廠測試訂單維持滿載下，5月營收直衝19.07億元新高，年增率高達57.81％。受惠於AI ASIC與GPU測試介面規格升級，市場分析預估旺矽今年每股純益（EPS）中位數有機會挑戰65元高標，外資與本土法人更紛紛維持其目標價上看8,000元至萬元區間。

同樣搭上AI高速儲存列車的群聯，表現亦是不遑多讓。在企業級SSD（固態硬碟）與獨家「aiDAPTIV+」技術大獲成功的挹注下，群聯5月營收衝破228億元大關，單月營收年增率達301.23％。法人圈近期密集上修群聯2026年EPS預估中位數至317.9元，最高估值甚至上看410元，目標價被推升至3,000元。

在AI晶片、企業級SSD兩大高毛利產品出貨引領下，法人預期旺矽、群聯的半年報獲利將雙雙繳出驚艷成績單，在基本面強勁支撐下，多頭架構並未改變，吸引內外資法人逢低布局。

權證發行商建議，隨著旺矽、群聯雙雙穩居千元以上的高價股之列，現股買進的資金門檻隨之拉高，權證具有低單價、免融資及內建槓桿的特性，投資人只需支付少許的權利金，即可參與千金股的噴發波段，可優先挑選價內外15％以內、剩餘天數90天以上的認購權證順勢波段操作。

旺矽 群聯 晶片

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