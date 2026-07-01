期貨商論壇／國巨期 利多簇擁

台指期夜盤1日開盤時，在台積電（2330）期貨夜盤大漲領軍中，雖以47,170點、下跌51點開出後，一度來到46,954點、下跌267點，但隨後在低接買盤進場下，一路震盪走高，上衝至47,548點、上漲327點，但受到美國小非農就業數據不如預期拖累，又快速翻黑，截至晚間約21點，指數約在47,125點、下跌96點。

2026-07-01 21:09