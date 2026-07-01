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期貨商論壇／國巨期 利多簇擁

經濟日報／ 記者周克威整理

國巨*（2327）為全球被動元件龍頭，產品涵蓋MLCC、鉭質電容、鋁電解電容、高分子鋁電容、薄膜電容及超級電容等，應用橫跨AI伺服器、車用電子、工業設備及高速運算領域。隨AI產業持續擴張，高階被動元件用量與規格同步提升，國巨憑藉完整產品線與全球布局優勢，成為AI供應鏈的重要受惠者。

國巨5月營收150.58億元，月增7.3%、年增47.5%，創單月歷史新高，主要受惠AI相關需求強勁，標準品與特殊品出貨同步成長，帶動營收維持向上趨勢。其中，隨稼動率提升，6月財務數據應可持續向上，使第2季毛利率可望優於第1季。

產品布局方面，國巨近期宣布調漲全系列電容價格，涵蓋MLCC、鉭電、鋁電及薄膜電容等產品，影響範圍約占公司營收五成。法人指出，AI伺服器、高速運算及電動車需求快速增加，不僅帶動高容值、高耐壓及高可靠度產品需求提升，也推升整體產能利用率。

展望後市，法人認為，隨AI伺服器與高效能運算需求持續擴張，加上漲價效益逐步發酵，國巨營運動能有望進一步增強。看好國巨*後市的投資人，可以透過個股期貨布局。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

營收 國巨 伺服器

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