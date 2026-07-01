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證交所接手維運權證資訊揭露平台 優化升級便利投資人參考

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2026年7月1日起，原由中華民國證券暨期貨市場發展基金會維運的權證資訊揭露平台改由臺灣證券交易所負責維運管理，網址變更為https://warrants.twse.com.tw。這次除變更網址外，亦同時優化網站畫面、移除過時資訊及提升查詢效率，未來證交所將持續增加網站各項功能、強化權證資訊揭露及提升內容豐富度。

權證資訊揭露平台提供多面向且具整合功能之權證流動量提供者報價資訊，於每日收盤後揭露當日各檔權證的基本資料、隱含波動率資訊、流動性資訊及收盤波動率資訊等四大類資訊，以及提供權證計算器等功能。

其中，基本資料包含權證代號、名稱、距到期日天數、價內外程度及行使比例等，隱含波動率資訊可提供投資人能較客觀的以同一基準比較發行人造市價格；在流動性資訊方面，包含買賣價差檔數、買賣價差比、委託買賣量等，至於收盤波動率資訊則可用以衡量權證市價與流動量提供者報價之偏離程度。

證交所表示，該平台提供完整、客觀的權證資訊，投資人可依據本身投資能力及風險承受度，藉由該平台瞭解發行人造市報價穩定度、買賣價差及權證委託買（賣）量等流動性資訊，以選擇適當權證，亦可從收盤後隱含波動率來判斷權證收盤價格合理性，作為權證投資參考，歡迎投資人善加使用該網站。

證交所 權證

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