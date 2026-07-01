期交所7月6日縮小黃金類商品及非金電期貨契約價值至20萬元內

考量近年來金價及臺股持續攀升，現行黃金類商品及非金電期貨契約規模已逾新台幣百萬元，除面臨較高單一部位風險外，亦須較高額保證金。臺灣期貨交易所將於2026年7月6日縮小黃金類商品及非金電期貨契約規模，單口契約價值降至新台幣20萬元以內，有助降低交易人進場及調整部位時的資金壓力，同時增加黃金選擇權履約價格序列，提供更多交易選擇。

配合契約規模縮小，黃金類商品將以7月4日上午5時夜盤收盤後未沖銷部位為基準調整，原持有1口美元黃金期貨或臺幣黃金期貨者，將調整為10口；原持有1口黃金選擇權者，將調整為5口。非金電期貨因無夜盤交易，將以7月3日日盤收盤後未沖銷部位為基準，原1口部位調整為10口，以上調整均於7月6日盤前生效。

黃金類商品及非金電期貨契約規模縮小後，交易人不必一次承擔過大的契約金額，可依行情變化及自身資金狀況建立部位，降低單次進場的資金負擔與操作門檻；在市場波動加劇時，也能以較小金額分批進出，逐步加碼或減碼，交易、避險更精準有彈性。