安格午盤急拉亮燈漲停 AI 視覺、Redriver 雙題材點火

安格（6684）1日午盤買盤急拉，股價原先多在平盤附近震盪，接近午盤後出現急攻走勢，尾盤亮燈漲停來到64.5元，上漲5.8元，成交量放大至2,565張，明顯高於昨日840張。

安格近年積極轉型，從高速傳輸晶片供應商，升級為AI視覺系統整合平台業者，卡位邊緣AI與實體AI應用。安格「AI之眼」生態系逐步成形，加上高速傳輸晶片Redriver傳出打入多家筆電品牌大廠，預計下半年導入量產，法人看好後續業績表現。

展望後市，安格成長動能聚焦兩大主軸。其一是高速介面核心技術，應用從過去消費性市場轉向AI PC、AI伺服器與資料中心等高階平台，並以Redriver／Retimer等高速訊號鏈路產品切入，搶攻高速傳輸需求升溫商機；其二則是「AI之眼」視覺平台與機器人生態布局，結合AI演算法、加速運算、影像訊號處理與感測器資料擷取，推進機器人、無人機與工業自動化等應用落地。

安格先前也透過參與欣普羅（6560）私募，進一步整合欣普羅客製化相機模組、芯鼎AI視覺晶片、鈺寶（3150）低延遲通訊技術與安格高速介面能力，鎖定智慧製造、智慧物流、無人機與智慧安防等應用。相關合作將形成從影像擷取、處理、傳輸到AI運算的全方位系統，後續規劃延伸至機器人領域，擴大綜效並挹注營運。