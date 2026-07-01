國巨產品再傳漲聲 股價飆天價1220元 這幾檔被動元件也亮燈漲停

被動元件龍頭國巨*（2327）再傳漲聲，市場傳出將自1日起調高電容器解決方案全系列產品線價格，激勵早盤股價跳空以1,200元開高後衝達1,220元， 寫歷史新高，龍頭大廠領軍下，被動元件股同步大漲，凱美（2375）、大毅（2478）、台嘉碩（3221）、華容（5328）、信昌電（6173）、蜜望實（8043）也亮燈漲停。

外傳國巨通知客戶，自1日起調漲電容器解決方案全系列產品線價格，包括積層陶瓷電容（MLCC）、鋁電解電容、鉭質電容、高分子鋁電容、薄膜電容及超級電容等，是國巨近年來調漲範圍最大一波。

供應鏈透露，國巨調漲產品價格，其中MLCC主要是應用在AI伺服器、智慧手機、PC、車用電子及工業設備；鉭質電容則廣泛用在伺服器、基地台及航太設備；鋁電解電容與高分子鋁電容主要應用在電源供應器、AI伺服器及電動車等高功率設備；薄膜電容則用於新能源、工控與車用市場；超級電容則是切入儲能、智慧電網及工業控制領域。

國巨1日跳空以1,200元開出，上漲60元，一度拉升至1,220元，上漲80元， 寫歷史新高，漲幅7.01%，盤中漲幅逾4%；國巨領漲之下，被動元件股成為盤面上的亮點。

凱美、大毅、台嘉碩、華容、信昌電、蜜望實等盤中皆亮燈漲停；華新科（2492）盤中漲幅逾7%，禾伸堂（3026）上漲逾半根停板，日電貿（3090）上漲逾3%。