全民權證／臻鼎 選價內外15%

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）在AI伺服器、光通訊及高階IC載板需求爆發下，正式啟動新一輪高速成長周期。受惠ABF載板與硬板產品組合優化，臻鼎前五月累計營收已刷新歷史同期紀錄。市場樂觀預期，隨著下半年傳統旺季與AI伺服器拉貨動能增溫，2026年全年營收與獲利將具備強大爆發力。

受基本面利多與外資最新報告調高目標價至「7字頭」激勵，臻鼎-KY在30日股價表現強悍，盤中強勢攻上漲停板收630元，逼近前高的歷史紀錄654元。

權證發行商建議，現階段臻鼎-KY多頭趨勢確立，看好後市發展又想放大資金效率的投資人，可透過權證「高槓桿、低資金門檻」的特性，建議挑選剩餘天數90天以上、價內外15％內的認購權證參與行情。（台新證券提供）

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