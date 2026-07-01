聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／臻鼎 選價內外15%
全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）在AI伺服器、光通訊及高階IC載板需求爆發下，正式啟動新一輪高速成長周期。受惠ABF載板與硬板產品組合優化，臻鼎前五月累計營收已刷新歷史同期紀錄。市場樂觀預期，隨著下半年傳統旺季與AI伺服器拉貨動能增溫，2026年全年營收與獲利將具備強大爆發力。
受基本面利多與外資最新報告調高目標價至「7字頭」激勵，臻鼎-KY在30日股價表現強悍，盤中強勢攻上漲停板收630元，逼近前高的歷史紀錄654元。
權證發行商建議，現階段臻鼎-KY多頭趨勢確立，看好後市發展又想放大資金效率的投資人，可透過權證「高槓桿、低資金門檻」的特性，建議挑選剩餘天數90天以上、價內外15％內的認購權證參與行情。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。