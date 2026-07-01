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全民權證／中光電 二檔發燒
台股昨（30）日強彈大漲，其中軍工股受惠買盤轉進，族群股價強勢表態，尤以具有無人機題材個股紛紛亮燈漲停最搶鏡，如中光電（5371）價漲量增，漲停價86.9元攀本波反彈高峰。
法人指出，隨今年來國防部釋出1.25兆元國防特別預算，其中無人機預算500億元，加上行政院新近通過的「國防自主無人載具採購特別條例」草案，預算2,100億元，市場紛紛看好無人機產業的發展前景。
法人認為，中光電持續精進多旋翼產線，月產能約1,000台，未來若有長期訂單，可提升至1,500台以上，將嘉惠未來營運前景。
權證發行商建議，看好中光電後市股價表現的投資人，可挑選價內外15%內，距到期日逾100天以上的相關認購權證進行布局。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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