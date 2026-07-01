全民權證／台達電 挑長天期

台達電（2308）近日雖因資金輪動排擠效應，影響股價表現，不過基本面不變。法人看好，台達電受惠AI、資料中心等領域需求成長，營收及獲利維持成長趨勢，第2季營收仍將有兩位數的成長。

法人分析，台達電為AI伺服器電源解決方案主要供應商，受惠AI需求提升，帶動AC／DC電源大幅成長外，雲端服務廠商客戶在新一代ASIC伺服器平台採用DC／DC電源模組，也將成為另一成長關鍵。輝達主導的800 VDC進度提前，預計今年生產並出貨，水冷散熱維持成長趨勢。另外燃料電池與固態變壓器，則成為長期成長動能。

權證發行商表示，看好台達電後市的投資人，可以挑選價內外10%左右，長天期權證介入，透過靈活操作參與個股行情。（元大證券提供、記者何佩儒整理）

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