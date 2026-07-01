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聯發科拉風 押逾100天
聯發科（2454）受惠特殊應用晶片（ASIC）占營收比重將逐漸提高，並與輝達合作推出RTX Spark 超級晶片，從原來消費性電子產品為主，轉型為以ASIC等與AI相關業務為主，法人看好ASIC對聯發科營收貢獻將持續成長。
聯發科近來股價表現亮眼，主因市場看好其耕耘已久的ASIC業務逐漸開花結果，今年約可貢獻營收20億美元，占比約一成，明年營收占比可望達到近三成。
另外，聯發科在AI PC與輝達合作後，有機會切入 Windows PC高階SoC供應鏈，並取得更高階的CPU、低功耗整合與SoC設計話語權。尤其RTX Spark超級晶片，不僅具備AI運算效能，更能將CUDA與RTX生態系擴展至Windows PC平台，預料將為成熟的PC市場帶來新的競爭方向，
法人分析，聯發科在智慧邊緣平台領域，全年營收年增預估將達兩位數，且明年將續增。在智慧手機部分，聯發科已取得多個下一代旗艦SoC的設計定案與導入訂單，將是聯發科首個2奈米SoC，搭載此2奈米旗艦SoC的智慧手機，預計於第3季底上市，帶動下半年手機業務營收將得以改善。
權證發行商表示，投資人若看好聯發科後續股價的表現，可以挑選價內外20%以內，距離到期日超過100天的長天期認購權證進行布局，透過權證以小金搏大利。
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