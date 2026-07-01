長榮、南亞科 四檔有戲

進入2026年下半年，全球科技與傳產供應鏈迎來新一波調價潮。在AI高階晶片、先進封裝需求持續井噴，以及上海出口集裝箱運價指數（SCFI）維持強勢上揚的雙重帶動下，電子與航運雙核心正迎來實質的獲利挹注，長榮（2603）、南亞科（2408）等個股吸引市場資金關注。

法人指出，此波由實質需求拉動的漲價恐非短期效應，企業獲利提升將進一步打開估值調升空間，投資人可善用權證的槓桿效應靈活布局。

在傳產龍頭方面，貨櫃航運龍頭長榮基本面表現強勁。受惠於歐美旺季提前拉貨及地緣政治外溢效應，SCFI運價指數持續攀升，帶動長榮第2季以來營收呈現「年月雙增」的亮眼表現。法人預估，隨著運價維持高檔，長榮下半年獲利結構將較上半年顯著優化。

與此同時，AI浪潮對硬體規格的升級要求，也讓記憶體產業迎來質變。DRAM大廠南亞科受惠於AI伺服器與高效能運算對高階記憶體產能的排擠，使得常規記憶體、矽晶圓及被動元件等周邊電子原料供需失衡，引發新一波報價調漲。

隨著下半年消費性電子傳統旺季到來，南亞科可望再迎來業績攀升與評價向上提升，美系外資摩根士丹利因看好記憶體超級周期與報價上漲，將南亞科的目標價由380元大幅上調至550元。

法人指出，下半年行情波動加劇，不論是現貨表現強勢的長榮，還是具備轉機題材的南亞科，應採取「轉強順勢追擊、破線果斷停損」的策略，以跟上這波AI與運價雙發動的行情。

權證發行商建議，看好長榮、南亞科的投資人，可選擇價內外15％、到期日90天以上的認購權證參與行情。