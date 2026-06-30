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日盤大漲千點激情過後 台指期夜盤上半場進入休息階段
台指期夜盤30日開盤時，雖美股電子盤反彈，但在日盤大漲逾千點的激情過後，以46,684點、下跌95點開出後，雖一度來到46,365點、下跌414點，但隨後在低接買盤進場，一路震盪走高，上衝至46,785點、上漲6點，但在美股電子盤由紅翻黑拖累下，截至晚間約21點，指數約在46,602點、下跌177點。
30日美股電子盤焦點，在於美伊新一輪談判狀況不明中，國際油價小幅反彈，並在日元跌破162大關、創下1986年以來最低水準中，美元、美國十年期公債殖利率走強，輝達（NVIDIA）、博通等科技巨頭電子盤股價走強，但亞馬遜（Amazon）、特斯拉（Tesla）走弱拖累下，道瓊、標普、那斯達克等美股電子盤在晚間20點過後，陸續由紅翻小黑中，也左右台指期夜盤上半場走勢。
其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,455元、下跌5元附近遊走，電子期下跌0.92%，半導體期上漲0.05%，中型100期貨指數上漲0.05%。
台股30日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲1,126點，收46,125點，其中，外資現貨賣超5億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加6,436口至83,063口；投信買超7.5億元，自營商買超145.8億元，三大法人合計買超148.3億元。
市場專家建議，就技術面來說，30日台股開高走高、收長紅K棒，不僅收復26日大量長黑K棒，並且站回短期5、10、20日線，日KD指標在50附近醞釀走揚，短多或有機會轉強，但成交量能略嫌不足，近期必須補量達20日均量約1.36兆元，才有機會再次挑戰48,218點歷史新高。
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