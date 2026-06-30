日盤大漲千點激情過後 台指期夜盤上半場進入休息階段

台指期夜盤30日開盤時，雖美股電子盤反彈，但在日盤大漲逾千點的激情過後，以46,684點、下跌95點開出後，雖一度來到46,365點、下跌414點，但隨後在低接買盤進場，一路震盪走高，上衝至46,785點、上漲6點，但在美股電子盤由紅翻黑拖累下，截至晚間約21點，指數約在46,602點、下跌177點。

2026-06-30 21:04