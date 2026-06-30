期貨商論壇／匯率期 區間震盪

近期美元指數整體呈「先強後穩」震盪格局，盤面核心驅動力主要圍繞在聯準會政策預期、避險資金流動，及全球經濟相對表現拉鋸。

美元展現穩健的上攻動能，主要推力來自兩大層面，首先，科技板塊出現較大幅度的回檔，市場波動率上升促使資金轉向避險資產，進而推升美元需求；其次，市場對聯準會「高利率維持更久」的定價依然堅定。即使期間伴隨油價下跌與美債殖利率回落，美元仍憑藉相對利差優勢維持強勢，顯示目前的關鍵在於對聯準會政策路徑與美國經濟相對成長的預期。

雖美國GDP獲大行上修，且消費與就業數據展現經濟韌性，但最為關鍵的PCE通膨月增幅低於預期，使市場對聯準會短期內進一步升息的押注有所降溫，疊加短端美債殖利率回落與月底資金流的重新配置，美元回吐些許短線漲幅。

展望未來，美元指數正處於多空交錯的定價階段。一方面，美國經濟基本面的相對優勢與市場避險需求，為美元底部提供強固支撐；另一方面，通膨數據的降溫削弱重啟升息的預期，限制美元大幅向上突破的空間。預期短期內美元將呈現高檔區間震盪格局，投資人可透過匯率期貨捕捉獲利機會。（永豐期貨提供）

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