期貨商論壇／原油期 靈活配置

隨著美國與伊朗推進談判，原油價格已跌回中東衝突爆發前水準，全數回吐前期的戰爭風險溢價。期間雖因阿曼外海商船遇襲與美軍報復性打擊，引發短暫的擔憂，但在荷莫茲海峽未發生全面封鎖的情況下，油價整體仍維持弱勢格局。

本波油價走弱的關鍵，在於美伊達成臨時協議後，美方核發60天許可，允許部分伊朗石油對外銷售，帶動市場對短期供給增加的預期。同時，航運數據顯示荷莫茲海峽通行量回升，國際海事組織亦取得安全保證，供給中斷擔憂大幅降溫。

展望後市，在地緣風險降溫基調下，原油上方壓力較重。然而，美伊談判仍有不確定性，且零星的地緣衝突不時發生，為油價提供反彈動能，後續走勢將呈現震盪下行。

面對近期的價格波動，投資人可善用原油商品型ETF進行部位控管。若評估原油供給將持續寬鬆，可利用反向原油ETF（00673R期元大S&P原油反1）進行避險或順勢偏空操作；若認為中東局勢仍有突發變數可能推升油價，則可透過槓桿型正2原油ETF（00715L期街口布蘭特正2）捕捉短線反彈行情。

原油ETF具備現貨交易、無須保證金補繳的優勢，適合投資人在震盪格局中靈活調整多空配置。（永豐期貨提供）

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