台指期 多方架構不變

台股昨（30）日開高走高，終場指數漲1,126點收46,125點，台指期漲1,174點至46,730點，正價差604.09點。外資淨空單持續增加，期貨商表示，台股短線在情緒修復後重回月線，極端去槓桿恐慌暫告段落，但在外資空單高懸的格局未扭轉前，投資人仍須保持謹慎。

在美股反彈與電子權值股領軍下，加權指數開高震盪走高，盤中一度漲近1,500點，不過高檔解套與短線調節賣壓仍在，尾盤漲幅略收斂，終場指數漲1,126點，收46,1251點，重新站回46,000點整數關卡。

期貨市場方面，台指期上漲1,174點至46,730點；在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,619口至14,869口，其中外資淨空單增加6,436口至83,063口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,207口至12,477口。

外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距1萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足；周選方面，買權賣權OI增量呈現拉鋸，目前選擇權多空互不相讓。

群益期貨（6024）表示，外資期現貨略為保守，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守格局，整體籌碼面保守看待。技術面上，台股呈現三角收斂型態，目前正挑戰6月3日左肩位置，短線拉回可以樂觀看待。

台新期貨認為，在電子權值股領軍下，台指期昨日呈開高走高格局，多方攻勢延續，指數強勢站回所有均線之上，日K連二紅。目前指數迅速收復月線，且月線持續向上走升成為重要支撐，因此，在跌破月線以前，整體多方架構不變。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨7月買權最大OI落在50,000點，賣權最大OI落在35,800點，7月第一周周三結算的買權最大OI落在48,500點，賣權最大OI落在41,200點；外資台指期買權淨金額-2.79億元、賣權淨金額0.69億元。

投資人在樂觀之餘仍須保持謹慎，短線切勿因大漲而盲目追高，後續應持續關注外資現貨動向與匯率變化，靜待籌碼面翻多。