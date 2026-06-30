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期貨公會會員大會圓滿落幕 期待今年交易量再創新高

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
期貨公會大合照。圖／期貨公會提供
期貨公會大合照。圖／期貨公會提供

中華民國期貨業商業同業公會第8屆第2次會員大會在臺大醫院國際會議中心舉行，共有224位會員代表出席，出席率達88.5%，會議圓滿完成。

期貨公會理事長詹正恩表示，近年國際政經局勢快速變化，全球金融市場波動加劇，更凸顯期貨市場在價格發現、避險及資產配置上的重要功能。在主管機關支持及全體業者共同努力下，今年1至5月期貨市場交易量已達2.1億口，較去年同期成長48.7%，展現市場高度活力，期待全年交易量持續攀升，再創歷史新高。

詹正恩指出，積極扮演主管機關與業者間的溝通橋梁，持續推動商品創新及制度優化。過去一年提出微小型商品、周五到期臺指選擇權及夜盤交易商品擴增、主動式期貨ETF及槓桿交易商品等多項建議，並促成國外成分證券ETF期貨三階段漲跌幅機制及股票期貨最小升降單位調整等制度精進，持續提升市場效率及國際競爭力。

此外，針對業界高度關注的ANC機制，公會亦持續蒐集會員意見，與主管機關及期交所共同研議，希望在兼顧風險控管原則下，持續優化相關制度。

金管會副主委陳彥良表示，近年全球金融市場受地緣政治、AI發展、通膨及主要國家金融政策等因素影響，市場波動明顯增加，也進一步提升投資人對期貨商品避險及資產配置的需求。我國期貨市場交易量持續成長，展現高度韌性，金管會將秉持「安全與發展並進」的監理理念，持續精進交易及風險管理制度，推動亞洲資產管理中心相關政策，並透過金融行動創新法規調適平台廣納市場建言，協助法規調適與商品創新。

同時，也將持續推動打擊金融詐騙、強化異常交易監理及金融消費者保護，並引導期貨市場配合永續金融政策發展，打造安全且具競爭力的市場環境。

金管會

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