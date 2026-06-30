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歐洲熱浪爆手提風扇搶購 艾美特連飆2日漲停

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

歐洲破紀錄熱浪催化移動式空調與手提風扇搶購熱潮影響，風扇大廠艾美特-KY（1626）股價連兩日飆漲停，30日開盤即跳空鎖在漲停價11.85元，上漲1.05元，漲幅9.72%。

董事長史瑞斌表示，今年是品牌國際化元年，外銷自有品牌將主攻中高價位產品，並將毛利率目標設定在20%左右，透過減少低利潤訂單來優化獲利結構，期盼藉此帶動下半年營運全面反轉。

在布局方面，史瑞斌指出，實體通路首波鎖定韓國與加拿大市場，線上則大舉進駐英、法、德、意、瑞等歐洲五國亞馬遜平台，預估首階段國際化戰略將貢獻總營收10%至15%；代工外銷也已斬獲德國與南非新單，後續將開拓中南美洲市場，預期可為外銷業績帶來3%至5%的成長空間。

艾美特 熱浪 歐洲

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