美股電子盤一掃頹勢 台指期夜盤一度大漲逾400點

台指期夜盤29日開盤時，在美股電子盤漲勢擴大帶動下，以45,580點、上漲24點開出後，雖一度翻黑、來到45,528點、下跌28點，但隨後在追價買盤進場點火下，一路震盪走高，上衝至45,979點、上漲423點，而截至晚間約21點，指數約在45,875點、上漲319點。

29日美股電子盤焦點，在於美伊雖再次打打談談的階段，國際油價反應平淡，雖美國總統川普喊話，明日美伊將在卡達的杜哈舉行會談，但指標的WTI原油在70美元關卡震盪、上漲約1%，布蘭特原油則上漲約0.8%，美股電子盤則溫和擴大漲勢，那斯達克一度上漲約1.2%，道瓊、標普則在0.4~0.9%間，也激勵台指期夜盤開高走高、再震盪。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,430元、上漲30元附近遊走，電子期上漲0.90%，半導體期上漲1.73%，中型100期貨指數上漲0.46%。

台股29日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲1,057點，收46,043點，其中，外資現貨賣超60.1億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加236口至76,627口；投信買超137.5億元，自營商賣超45.9億元，三大法人合計買超31.5億元。

市場專家建議，就技術面來說，29日台股高點45,521點一度突破45,355點，但隨後遭逢短線套牢賣壓與解套盤壓制，留下522點的長上影線，成交量能萎縮，顯示多頭追價意願在盤勢反彈接近上檔均線時轉趨保守，由於上周五的5日均線已正式轉為下彎，若未來兩日無法帶量上攻收復5日線以及月線，技術面將形成弱勢反彈，接下來下檔將測試上周五低點44,454點，並需要時間進行震盪打底。