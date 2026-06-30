快訊

世足賽／德國爆冷出局！巴拉圭PK大戰淘汰4屆冠軍

川普行政權擴大！最高法院推翻逾90年判例 總統可解職獨立機構首長

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／原油期 避險操作

經濟日報／ 記者周克威整理

近期原油市場的核心變數從單純的美伊停火樂觀情緒，轉向「脆弱和平」下的高波動定價。雖美伊先前已達成和平協議，並推進荷莫茲海峽恢復通行，市場一度因供應中斷風險下降而壓低油價，但上周末雙方再度發動軍事行動，顯示停火協議的執行基礎仍脆弱。

從事件本質來看，協議簽署後仍然交火，反映多核心矛盾尚未真正解決。

首先，停火框架並未完整處理伊朗飛彈能力、代理人武裝、制裁安排與海峽控制權等敏感議題，其次，彼此缺乏足夠信任，只要出現商船遇襲、無人機活動或沿岸軍事部署，任何一方都可能將其解讀為挑釁，形成「邊談邊打」的局面。

和平協議雖能壓低原油戰爭溢價，卻無法完全消除運輸風險。荷莫茲海峽即使名義上重啟，實際上仍面臨船舶壅塞、保險成本偏高、航運調度混亂與局部安全疑慮。因此，市場未來交易的重點，將轉為「協議能否穩定執行、海峽能否持續通航」。

和平協議已讓油價失去戰爭溢價，回落至戰前價位，如美伊未大動作重啟戰端，油價波動或將逐步縮小。投資人可靈活運用期交所的「布蘭特原油期貨」進行避險操作。該商品具新台幣計價、無匯率風險且門檻適中等優勢。面對極端行情，操作務必嚴格設定停損，並做好資金管控，防範高槓桿風險。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

荷莫茲海峽 油價 海峽

延伸閱讀

美伊傳同意停止互相攻擊 亞股普遍收漲

紐時：美伊「一個協議各自表述」！條款埋雷引爆荷莫茲海峽新戰火

美伊互轟協議搖搖欲墜 傳雙方同意停火繼續談判

美伊又打了考驗停火協議 川普警告若被迫重啟戰爭 伊朗將「不復存在」

相關新聞

麻吉大哥虧賣NFT！網酸「電子垃圾」：不用替有錢人擔心

台灣藝人「麻吉大哥」黃立成近期在加密貨幣市場的操作再度成為話題。根據鏈上監測平台Lookonchain資料，黃立成近一個月持續虧本出售持有多年的「無聊猿（BAYC）」NFT，並因槓桿多單接連遭到清算，帳戶餘額一度僅剩約8.1萬美元（約新台幣258萬元），相關消息曝光後，也在PTT股板引發熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。