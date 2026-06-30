新商品及新制度／三階段漲跌幅 擴大適用

期交所為提升期貨市場價格穩定性，並讓交易人面對國際市場波動時有更完善的風險緩衝機制，自7月6日起，將「三階段漲跌幅機制」擴大適用至國外成分證券ETF期貨及選擇權。期交所表示，新制上線後，可兼顧價格發現及價格穩定功能。

期交所指出，現行國外成分證券ETF期貨及選擇權採單一漲跌幅限制±15%，新制則在±15%的範圍內，新增兩層價格緩衝區間。也就是說，在市場價格波動小時，適用較小的漲跌幅限制，提供價格保護；當市場價格波動擴大且符合條件時，將放寬至下一階段漲跌幅限制，於發揮價格穩定功效外同時兼具價格發現之彈性。

新制將依商品屬性不同採取分流設計，國外股票型ETF期貨及選擇權因價格波動相對較大，適用±7%、±10%、±15%三階段漲跌幅限制；國外債券型ETF期貨及選擇權因波動相對較小，適用±5%、±10%、±15%三階段漲跌幅限制。

期交所表示，在觸發方式上，主要觀察最近月期貨契約價格是否達到第一或第二階段漲跌幅限制。若達到觸發條件，市場將進入5分鐘冷卻期；冷卻期間仍可交易，但維持原階段漲跌幅限制。冷卻期結束後，漲幅與跌幅將同步放寬至下一階段。若距離收盤前5分鐘才觸發，則不再放寬，並維持原級距至收盤。

若夜盤已觸發放寬，次日日盤將直接適用放寬後的級距。若最近月契約在最後交易日交易截止後，觸發指標將由次近月契約替代。

期交所三階段漲跌幅機制自2016年實施以來，已適用於國外股價指數期貨、匯率期貨、原油期貨、黃金期貨及選擇權等商品，此次擴大適用至國外成分證券ETF期貨及選擇權，將有助於提升市場價格穩定度，讓交易人於國際市場劇烈波動時，能在更有秩序的交易環境中進行風險管理。