全民權證／中纖 兩檔人氣燒

中纖（1718）因宣布朝AI大轉型，計劃建置AI貨櫃型算力中心與測試中心平台，並切入半導體供應鏈，帶動近來股價表現亮眼，昨（29）日亮燈漲停，相關權證也受矚目，可留意布局時機。

法人分析，中纖在日前法說會上宣布，將全面跨入AI領域，包括活化旗下土地與水電基礎設施，組成AI貨櫃型算力中心與測試中心平台，並提供工業用氮氣及特用化學品切入半導體鏈，目前相關產品正在客戶端進行添加測試。中纖前五月營收196.4億元、年增1.4%，首季每股純益（EPS）為0.17元、年增達750%。看好中纖後市的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期150天以上的認購權證介入。（凱基證券提供）

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