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全民權證／微星 選逾150天
AI重新攫獲市場投資人目光，激勵微星（2377）昨（29）日股價開高收高，終場大漲超過半根停板，表現遠優於大盤。隨未來AI伺服器營收將連年大增50~100%，股價可望重啟新一波多頭攻勢。
法人指出，雖然微星今年 DIY市場需求偏弱，但將同時加速AI伺服器、AI PC、車載及AIoT等新事業布局。其中，AI伺服器未來每年營收成長目標為 50~100%，並攜手超微合作開發AI伺服器平台。由於微星下半年AI伺服器HGX將開始量產，正式貢獻營收，法人給予正向展望觀點。
看好微星表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%，距到期日逾150天以上的相關認購權證。（永豐金證券提供）
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