緯穎、祥碩 押逾150天

台股昨（29）日追價動能有限，呈現量縮價漲格局，盤面題材股各自發揮，緯穎（6669）、祥碩（5269）等兩檔位階偏低個股吸引承接買盤進駐，表現相對強勢，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

以產業趨勢來看，法人指出，隨代理AI需求崛起，未來CPU、GPU配比將更趨接近，輝達及超微同步大幅上修CPU潛在市場規模，預估通用伺服器年複合成長率可維持逾30%，高於過往整體伺服器產業7%至10%水準。法人預估，今、明年AI機櫃出貨分別可達7至7.5萬櫃、9至10萬櫃，成長率各在180%、40%以上，其中，第3季將有小量Rubin貢獻，且配合推論需求拉升，年底將有小量LPX、Vera CPU機櫃貢獻，即使第3至第4季面臨換代，ODM廠營收仍可逐季創高。

緯穎除AWS ASIC T3氣冷版本自第2季開始量產，水冷版本第4季開始出貨，且組裝市占率高外，GPU平台方面，法人保守預估超微Helios整機櫃2027年出貨量至少8,500台。

雖然記憶體價格劇烈波動及CPU供應面臨挑戰，祥碩下半年展望保守，但策略轉為積極擴展Packet Switch產品、推動USB 4.0特殊應用設計導入，並強化子公司Techpoint車用市場布局。法人表示，祥碩PCIe Gen 4 switch將自第3季起出貨量增加，並視Switch產品為關鍵成長動能，目標為今年營收占比達10%，明年翻倍。權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。