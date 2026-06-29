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7月電子期、金融期齊漲

中央社／ 台北29日電

台北股市今天上漲428.14點，收44999.9點。7月電子期收2935點，上漲64.9點，正價差46.16點；7月金融期收3097點，上漲3點，逆價差24.88點。

7月電子期以2935點作收，上漲64.9點，成交188口。

電子現貨以2888.84點作收，上漲30.34點；7月電子期貨與現貨相較，正價差46.16點。

7月金融期以3097點作收，上漲3點，成交376口。

金融現貨以3121.88點作收，下跌29.08點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差24.88點。實際收盤價以期交所公告為準。

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