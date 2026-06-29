7月電子期、金融期齊漲

生醫類股29日勇奪上市類股漲幅王，盤中漲幅達5.6%！在藥華藥（6446）漲停改寫歷史新高帶動下，保瑞（6472）、禾榮科（7799）、長聖（6712）等皆一度亮燈，美時（1795）、永昕（4726）等多檔個股齊揚，上市生醫類股一舉奪下盤面漲幅第一名。市場看好新藥授權、海外布局及產品線擴張效益持續發酵，吸引資金積極卡位。

2026-06-29 12:10