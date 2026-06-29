全民權證／帆宣 二檔有看頭

帆宣（6196）海外工程逐步進入認列高峰，預期營收將維持高檔水準。海外建廠成本為台灣六倍以上，故營收貢獻遠高於台灣案件。目前美國P2正積極建置中，美國P3或將較原訂時程提早一季。目前海外工程利潤甚至略優於國內案件，在海外認列逐步進入高峰期，營收貢獻及獲利正向看待。

2026-2027年成長仍以廠務工程為主軸，在手訂單已攀升至1,080億元，隱含在高基期下，仍有相當大成長潛力。由於美國P3、美光封測廠及數個台灣專案皆尚未納入，預期未來在手訂單將持續創高。

權證券商建議，看好帆宣後市股價表現的投資人，建議利用價內10%至價平、可操作120天期以上的商品介入。（台新證券提供）

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