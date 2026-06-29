全民權證／華容 挑價內外10%

華容（5328）近期在市場利多帶動，股價展現出強勁爆發力。受惠於全球被動元件需求回溫、及漲價題材支撐，華容主力核心「薄膜電容」產品出貨動能強勁。

法人指出，隨著產業庫存去化進入尾聲，華容基本面穩健回升，在買盤瘋狂湧入下，股價無懼大盤震盪，26日再度亮燈攻上70.2元高點，連續三日亮紅燈，短中長期均線呈多頭排列，後市產業營運樂觀看旺。

權證發行商表示，面對華容這波噴發行情，加上其小股本、高波動的特性，市場開始將目光轉向操作相關認購權證。看好華容後市的投資人，若想參與漲幅並放大資金效率，可挑選剩餘天數五個月以上、價內外10%內的認購權證，利用權證財務槓桿效應，順勢擴大波段戰果。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）