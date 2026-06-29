全民權證／鴻海 瞄準逾100天

鴻海（2317）受惠AI大爆發，法人預估今年營收成長最大仍來自雲端部門，消費產品對鴻海整體業績影響將逐步下滑，目前鴻海本益比約在13倍附近仍偏低，因此維持「買進」評等。

法人分析，記憶體價格大漲，蘋果調高全球Mac及iPad售價，不過iPhone則暫未漲價。就鴻海而言，iPhone才是消費智能主要產品，此次iPhone並無漲價，預期是在新機款即將發表下，須維持規格及價格區隔，即使後續iPhone漲價，預期價格將低於上述水準，使價格漲幅對購買意願影響有限。權證發行商建議，看好鴻海後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%內、剩餘天數逾100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）

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