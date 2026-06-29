增你強、巨有 權證四檔有戲

全球半導體產業復甦力道強勁，帶動供應鏈營運攀上高峰。電子通路廠增你強（3028）、ASIC（特殊應用晶片）設計服務廠巨有科技（8227），今年前五月累計營收不約而同繳出近翻倍的亮眼成績單，產業後市展望樂觀，成為近期市場資金關注的焦點。

在電子通路領域中，增你強受惠車用電子、工控及高效能運算（HPC）等終端需求全面回溫，5月營收攀上65.26億元，年增率高達102.54％；累計今年前五月營收更一舉突破300億大關、達到312.43億元，年增率達99.53％，基本面呈現爆發式增長。

法人評估，隨著下半年傳統電子旺季來臨，增你強的通路拉貨動能有望持穩在高檔。在股價表現上，雖然短線隨大盤震盪於70至80元附近進行高檔強勢整理，但下檔季線支撐力道強勁，蓄勢挑戰下一波多頭攻勢。

另一方面，高技術門檻的IP／ASIC族群同樣表現吸睛。巨有科技在台積電先進製程與先進封裝生態系的奧援下，承接晶片設計委案（NRE）及量產訂單暢旺。

巨有科技5月營收達1.81億元、年增75.61％；累計前五月營收達8.23億元，較去年同期狂飆112.12％。巨有科技近期股價在季線附近具強力支撐，26日更逆勢反彈3.89％，嘗試站回所有均線之上，技術型態具打底態勢。

權證發行商建議，增你強、巨有科技這兩檔半導體供應鏈股，同時具備高成長與產業題材，對追求靈活資金操作的投資人，不妨適度融入權證元素來放大投資績效，看好這兩檔股票後市突破行情的投資人，可挑選價內外20％內、剩餘天數超過四個月以上的認購權證參與行情。