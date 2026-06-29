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期貨商論壇／聯茂期 坐擁題材
聯茂（6213）5月營收38.03億元，創下歷史新高紀錄，月增幅8.24%，年增率29.31%；累計前五月營收為164.59億元，年增率為20.95%。聯茂自4月起陸續調整產品售價，以反映銅箔與玻纖布等原材料成本上升，四至五月累計漲幅約20%至30%，第2季業績開始明顯受惠漲價效益。
展望下半年，隨著AMD（超微）PCIe Gen 6平台滲透率提升，高階M7材料占比快速增加，聯茂M7無鹵超低損耗材料IT- 988GL已通過主要伺服器ODM及PCB廠認證，預計年底M7產品占比有望突破10%。聯茂營收創新高、高階電子產品PCB與CCL的關鍵材料HVLP4銅箔需求進一步增加，投資人不妨可以留意聯茂期做相關操作。（群益期貨提供）
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