期貨商論壇／黃金期 保守看待

近期國際黃金價格一路走弱，回到每盎司4,000美元的價位，主要受到美伊停火協議、中東戰事暫時告一段落，市場避險需求減弱。此外6月16日美聯準會議雖然聯邦基準利率維持不變，但態度轉向偏鷹，市場普遍預期年底將有升息的機會，使得美元走強至101.5之上，對黃金價格產生不利影響。

從籌碼面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares, GLD），在3月2日金價衝高到5,401.06美元時，持有量同時達到高峰1101.33公噸，而後隨著金價回檔，持有量隨之減少至6月24日1,013.35公噸，減幅將近8%。指標KD在50之下再次交叉走空，行情恐將有持續下跌的空間，保守看待金價後勢。（華南期貨提供）

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