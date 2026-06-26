AI 通膨隱憂 台指期夜盤上下震盪近900點

台指期夜盤26日開盤時，在美股電子盤跌勢趨穩中，以44,900點、上漲447點開出，雖多頭嘗試收復日盤失土，一度奮力上攻突破45K大關，來到45,025點、上漲573點，但在人心渙散下，又急速翻黑，最低來到44,135點、下跌317點，但逢低又有低接買盤進場下，指數快速回升至平盤附近遊走，截至晚間約21點，指數約在44,376點、下跌76點，高低震盪890點。

2026-06-26 21:05