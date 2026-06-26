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AI 通膨隱憂 台指期夜盤上下震盪近900點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台指期夜盤26日開盤時，在美股電子盤跌勢趨穩中，以44,900點、上漲447點開出，雖多頭嘗試收復日盤失土，一度奮力上攻突破45K大關，來到45,025點、上漲573點，但在人心渙散下，又急速翻黑，最低來到44,135點、下跌317點，但逢低又有低接買盤進場下，指數快速回升至平盤附近遊走，截至晚間約21點，指數約在44,376點、下跌76點，高低震盪890點。

26日美股電子盤焦點，在於AI需求強勁，記憶體等上游價格大漲後，已壓抑中下游客戶獲利，在蘋果宣布調高iPad、Mac售價，引發市場對AI通膨的疑慮中，不僅台股在日盤重挫1,683點、跌幅3.64%，同時，日、韓股也同步大跌，韓國綜合指數（KOSPI）再度向下觸發熔斷機制，跌幅一度達近9%，二者收盤時分別大跌4.15%、5.81%中，美股電子盤也同步下跌，但在台指期夜盤開盤後，跌勢未進一步擴大，出現回穩跡象中，台指期夜盤也在平盤附近遊走，觀望美股開盤後進一步走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,335元、下跌5元附近遊走，電子期下跌0.32%，半導體期下跌0.34%，中型100期貨指數下跌0.17%。

台股26日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌1,683點，收44,571點，其中，外資現貨賣超1,431.8億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少4,660口至76,391口；投信買超83.9億元，自營商賣超707.3億元，三大法人合計賣超2,055.2億元。

台指期 美股 iPad

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