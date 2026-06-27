全民權證／東鋼 兩檔展望佳

東和鋼鐵（2006）受惠美貨櫃廢鋼一年來維持在每噸300美元盤整，美伊衝突後開始上漲，今年來漲19%，電爐廠陸續調漲鋼筋、H型鋼價格，每噸漲2,200和2,300元，營運穩健。

台灣鋼筋今年前五月新接訂單下滑，出貨量也下滑，在手訂單維持10～12個月能見度。H型鋼受惠高科技廠商建廠需求增加，價格續揚，能見度看至今年Q3。

東鋼越南廠2025年Q3起單季轉盈，今年Q1認列0.45億元，短期因美伊衝突油價天然氣上漲壓抑越南建築鋼材需求，長期仍看好越南建築用鋼需求。

權證券商建議，投資人若看好東鋼表現，可利用價外20%至價內10%、逾120天期的商品，參與個股行情。（永豐金證券提供）

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