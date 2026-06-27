全民權證／智邦 挑逾五個月

智邦（2345）受惠客戶需求比年初預期佳，新產品1.6T、OCS交換器將陸續出貨，各地廠區同步啟動擴產，法人對其下半年及未來營運態度審慎樂觀。

AWS TR3預計6月開始放量出貨，智邦下半年其他CSP ASIC案子接續量產，加上800G交換器持續放量，下半年營運將優於上半年。展望2027年，除TR3產品延續外，TR4也將量產，交換器規格朝1.6T升級，為因應成長需求，已持續規劃產能擴充，今年下半年新產能每月將可多貢獻50億元營收，市場預估今年、明年每股純益分別為70元、100元。

權證券商建議，看好智邦後市表現的投資人，可利用價內外5%以內、可操作天期逾150天的商品介入。（中國信託證券提供）

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