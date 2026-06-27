南亞科、華邦電 四檔俏

美光最新一季財報優於市場預期，具漲價題材的記憶體股，受惠現貨價格大漲，市場看好南亞科（2408）、華邦電（2344）等相關供應鏈近期營運表現，可利用相關認購權證，參與個股走勢。

法人指出，隨著代理式AI世代的到來，記憶體產業正經歷一場前所未有的結構性變革。據市調推估，今年AI人工智慧與伺服器將消耗全球66%的DRAM供應量，記憶體將從單純的零組件轉變為關鍵的戰略資源；而資料中心對存儲的需求自明年起將占據NAND產業逾1/2產出，有助記憶體族群後市表現。

南亞科5月營收276.7億元，月增8.6%、年增730.1%，再創歷史新高，表現優於市場預期，累計前五月營收年增649.6%，其中，5月營收主要持續受惠於DDR4及DDR5報價大漲挹注，預期6月營收可望維持5月水準，第2季營收將可挑戰800億元大關。

華邦電5月營收月增3.9%、年增182%，連續六個月創單月營收新高，累計前五月營收年增128.6%，其中，記憶體業務營收月增3.4%、年增289.7%，市場預期第2季營收將可挑戰600億元大關，季增超過50%；華邦電公告4月自結每股純益（EPS）為1.66元。且DRAM報價在第2季上漲空間明顯，預期毛利率也將優於第1季。

權證券商建議，看好記憶體族群後市表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期150天以上的商品入手。