智邦、啓碁 選逾四個月

台股昨（26）日開低走低，賣壓沉重，加權指數終場收在44,571點，下跌1,683點。發行券商指出，看好網通族群後市表現的投資人可以留意智邦（2345）、啓碁（6285）等相關權證的布局機會。

法人指出，隨著生成式AI與雲端運算的整合加深，資料中心對高頻寬交換器及光通訊模組的需求呈現爆發性成長。相關業者致力於開發更高效能的傳輸方案，以緩解AI訓練及推理帶來的沉重網路負載。此波升級熱潮正引領網通硬體架構從傳統設備，轉向以AI為核心的高韌性、自動化數據傳輸節點，強化供應鏈布局，將帶動網通族群營運表現。

智邦5月營收286.23億元，連兩個月創下歷史新高，5月營收月增4.6%，年增56.6%；累計前五月營收1,261億元，年增六成，創歷史同期新高。法人指出，主要受惠於AI加速器模組出貨放量，且800 G高速網路交換器需求強勁。

法人指出，智邦受惠美系資料中心對高階800 G交換器與智慧網卡的剛性需求，訂單能見度直達年底。隨下半年規格升級放量、卡位矽光子與水冷機櫃系統，高毛利結構將支撐全年獲利爆發性成長。高階交換器技術世代轉換800 G交換器進入大規模放量期，且1.6T產品預計於下半年量產。

啓碁5月營收121.68億元，月增6.7%，年增34.8%，連續三個月創下歷史新高紀錄；累計前五月527.25億元，年增11.6%，同創歷年同期新高。法人分析指出，主要受惠於AI基礎建設需求強勁，及低軌衛星與Wi-Fi 7設備出貨持續成長。

權證發行商建議，看好智邦、啓碁可買進價內外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。